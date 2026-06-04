500 triệu đồng "đi lạc" từ An Giang đến Ninh Bình

Ngày 4/6, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã Định Hóa (Ninh Bình), Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh An Giang và một ngân hàng hỗ trợ công dân ở phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhận lại số tiền 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cơ quan công an và ngân hàng trao lại số tiền chuyển nhầm cho người nhà bà H. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, do sơ suất trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, bà M.X.H. (63 tuổi), trú tại phường Hà Tiên, tỉnh An Giang đã chuyển nhầm số tiền 500 triệu đồng vào tài khoản của anh Đ.V.G. trú tại xã Định Hóa, tỉnh Ninh Bình.

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ bà H. các đơn vị chức năng tiến hành rà soát, xác minh các thông tin. Kết quả cho thấy, do anh G. không còn sử dụng tài khoản ngân hàng trên, nên không biết mình nhận được số tiền 500 triệu đồng.

Sau khi hoàn thiện thủ tục cần thiết, bà H. đã được nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển khoản nhầm.