Khởi tố 3 cựu cán bộ thuế tỉnh Lào Cai

Tối 9/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở với 3 đối tượng gồm Đào Thị Ngân (SN 1972), Nguyễn Quốc Trinh (SN 1968), Phạm Văn Viết (SN 1968). Cả 3 đều là cựu cán bộ Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương, thuộc Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Những quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Nguyễn Quốc Trinh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, trong năm 2020, Đào Thị Ngân được giao nhiệm vụ phụ trách tổ thu phí, Nguyễn Quốc Trinh, Phạm Văn Viết là thành viên tổ thu phí Chi cục Thuế Khu vực Lào Cai - Mường Khương.

Phạm Văn Viết thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, 3 đối tượng này đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác thu phí sử dụng hạ tầng đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Kim Thành - Lào Cai, gây thiệt hại tài sản lớn của Nhà nước.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.