Khởi tố người đàn ông đi bộ sang đường không đúng quy định gây tai nạn

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 vừa trực tiếp tham gia hỏi cung bị can Trần Đức N. (SN 1987, trú xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn) bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ án có tính chất đặc biệt khi người bị khởi tố không phải người điều khiển phương tiện giao thông mà là người đi bộ tham gia giao thông, có hành vi vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra xác định, khoảng 18h40 ngày 27/9/2025, tại Km76+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Cai Kinh, ông N. đi bộ qua đường và xảy ra va chạm với xe máy do chị Lăng Thị H. (SN 1985, trú xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Vụ tai nạn khiến chị H. bị tổn thương cơ thể 65%, ông N. bị tổn thương cơ thể 70%. Chiếc xe máy bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 4 triệu đồng.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 - Lạng Sơn tham gia hỏi cung bị can (Ảnh: VKSND Lạng Sơn).

Cơ quan điều tra xác định ông N. đã đi bộ sang đường tại nơi không có đèn tín hiệu, vạch dành cho người đi bộ, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ.

Ngoài ra, ông N. cũng không thực hiện tín hiệu báo hiệu khi sang đường, vi phạm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trong quá trình hỏi cung, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng; làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ việc và các tình tiết liên quan nhằm bảo đảm việc giải quyết vụ án đúng quy định pháp luật.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho rằng vụ án là lời cảnh báo đối với mọi người tham gia giao thông.

Không chỉ người điều khiển phương tiện, người đi bộ cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ để phòng ngừa tai nạn và những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.