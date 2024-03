Khởi tố 2 thanh niên "trêu ngươi" ô tô trên quốc lộ

Ngày 12/3, Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Văn Lịch (SN 1994) và Lò Văn Thành (SN 1998, cùng ở huyện Yên Châu) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an thi hành các quyết định đối với đối tượng Lò Văn Lịch (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 21/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại hình ảnh Lò Văn Lịch đèo Lò Văn Thành trên xe máy mang BKS 26B2-566.39 di chuyển trên tuyến quốc lộ 6, có hành vi lạng lách đánh võng, cản trở phương tiện đi cùng chiều, liên tục tạt đầu phương tiện đi ngược chiều.

Lò Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi tiếp nhận hình ảnh trên, Công an huyện Yên Châu đã nhanh chóng triệu tập và làm rõ hành vi của các đối tượng.