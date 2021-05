Dân trí Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố 2 đối tượng tổ chức cho nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 5/5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (35 tuổi, nhân viên bến xe Thượng Lý, TP Hải Phòng) về tội "tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Anh Tuấn (35 tuổi, ở xã Hòa Thành, TX. Đông Hòa, tỉnh Phú Yên). Tuấn được xác định đã giúp sức cho Trang và các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Phương tiện chở 9 người Trung Quốc đi qua tỉnh Phú Yên thì bị tạm giữ, điều tra.

Theo Công an tỉnh Phú Yên, vào ngày 28/12, qua thông tin của người dân, Công an tỉnh này đã bất ngờ kiểm tra một xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 51B-084.xx chở nhiều người, trong số này có 9 người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang đi qua địa phận tỉnh Phú Yên. Tuy nhiên, 1 đối tượng khi bị kiểm tra đã bỏ trốn.

Làm việc với Cơ quan Công an, cả 8 người khai rằng, muốn tìm đường sang Campuchia làm ăn nên đã lên mạng tìm kiếm cách thức. Những người trên mạng đã hướng dẫn nhóm người này đến một địa điểm ở Nam Ninh (Trung Quốc), sau đó sẽ có người đón, dẫn sang Việt Nam để từ đây đi Campuchia.

Sau khi làm việc, lấy lời khai, lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả trường hợp ngồi trên xe khách về khu cách ly tập trung của tỉnh Phú Yên để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Khi cách ly đủ thời hạn, 8 công dân Trung Quốc được áp giải đến Lạng Sơn để phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an và Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao cho phía Trung Quốc.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang. Đồng thời khởi tố thêm Nguyễn Anh Tuấn về hành vi giúp sức cho Trang và các đối tượng khác thực hiện hành vi phạm tội.

Công an Phú Yên nhận định, Trang chính là một mắt xích trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đối tượng khai nhận cùng một số người khác tổ chức cho tổng cộng 25 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trung Thi