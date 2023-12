Khởi tố 2 đối tượng làm giả giấy phép lái xe

Ngày 6/12, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Hải Long (SN 1982, ở TP Cao Bằng); khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lục Thị Xanh (SN 1980, ở huyện Thạch An) cùng về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đinh Hải Long (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Theo điều tra của cảnh sát, từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2023, Long biết nhiều người có nhu cầu làm giấy phép lái xe mô tô nhưng ngại phải đi thi sát hạch theo quy định. Vì vậy, Long đã nhận làm giả tổng cộng 12 giấy phép lái xe mô tô của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng cho 12 công dân tại xã Đức Long, huyện Thạch An.

Cụ thể, Long đã thông qua Lục Thị Xanh để nhận và làm giả 4 giấy phép lái xe và thông qua Nông Thị Ly (SN 1987, ở huyện Thạch An) để nhận và làm giả 8 giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 7/11, Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nông Thị Ly cũng về tội danh nêu trên.

Theo cơ quan công an, các đối tượng trên nhận làm giả giấy phép lái xe với giá 2 triệu đồng và hưởng lợi 400.000 đồng/giấy phép lái xe.