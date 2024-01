Khởi tố 2 bị can cướp ngân hàng ở Quảng Nam

Ngày 25/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an huyện Duy Xuyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với gồm Trần Đồng Lập (SN 1990, quê quán Quảng Nam) và Đặng Văn Được (SN 1999, trú TP Huế) để điều tra về tội Cướp tài sản.

Đây là 2 nghi phạm cầm vật nghi là súng xông vào cướp ngân hàng ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/1.

Hai đối tượng Trần Đồng Lập và Đặng Văn Được tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Như Dân trí thông tin, khoảng 10h5 ngày 19/1, Trần Đồng Lập và Đặng Văn Được xông vào chi nhánh Ngân hàng Agribank ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, dùng hung khí khống chế bảo vệ và cầm vật nghi là súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tài sản.

Khi 2 nghi phạm lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì nhân viên ngân hàng bấm chuông báo động. Thấy vậy, 2 nghi phạm hoảng hốt, làm rơi cọc tiền, vứt lại túi xách để tẩu thoát.

Sau đó hai đối tượng chạy trốn lên huyện vùng cao huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế thuê nhà nghỉ.

Đến khoảng 12h ngày 20/1, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai lực lượng bắt giữ được 2 nghi phạm. Hai nghi phạm sau đó được di lý về tỉnh Quảng Nam để điều tra, xử lý.