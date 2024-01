Chiều 22/1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2023 và đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo báo cáo từ Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, đơn vị đã tiếp nhận, xử lý gần 3.000 tin tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; xác minh gần 92,5% số tin, kết quả giải quyết đảm bảo đúng pháp luật và yêu cầu đề ra.

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa khám xét nhà một đối tượng hoạt động "tín dụng đen" (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Về công tác phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phát hiện 1.319 vụ, 1.683 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội; điều tra làm rõ hơn 75% số vụ phát hiện trong thời kỳ; khởi tố 1.375 vụ, 2.596 bị can phạm tội về trật tự xã hội.

Xác lập, đấu tranh hiệu quả 32 chuyên án chung với tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen, khởi tố 161 vụ, 217 bị can, tổng số tiền cho vay nặng lãi trên 1.200 tỷ đồng, số tiền thu lời bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, khởi tố 232 vụ, 444 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ. Trong đó, khởi tố 3 vụ về tội buôn lậu; 18 vụ, 30 bị can phạm tội tham nhũng, chức vụ và có đối tượng thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quản lý.

Kiểm tra, xử lý hơn 103.200 trường hợp vi phạm về trật tự ATGT, phạt tiền hơn 242,4 tỷ đồng (tăng 40% số tiền phạt so với năm 2022).

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 7,5%.

Theo Đại tá Tiến, nguyên nhân tội phạm giảm là nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, trấn áp quyết liệt đối với tội phạm, xử lý nghiêm các vụ án, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền giữa các địa phương, cơ quan báo chí để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.