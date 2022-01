Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ.

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các Quyết định, Lệnh nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình phê chuẩn.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố (Ảnh: Công an thành phố Thái Bình).

Trước đó, Công an thành phố Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn (SN 1988), trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình và Lại Đăng Thắng (SN 1987), trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, có móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn.

Sau khi nhận được báo cáo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên. Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Sau quá trình điều tra, xác minh ngày 25/12, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình phá án, huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập hàng loạt đối tượng.

Cơ quan Công an thu giữ súng săn, dao kiếm các loại (Ảnh: Công an thành phố Thái Bình).

Thời điểm khám xét, công an thu giữ 7 xe ô tô các loại, 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các loại, 8 thiết bị phát wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 dao kiếm các loại…

Qua đấu tranh điều tra, cơ quan Công an xác định kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1971, tức "Thắng Sơn"), trú tại phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Công an thu giữ 7 xe ô tô các loại, trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp (Ảnh: Công an thành phố Thái Bình).

Nguyễn Xuân Tiến là giám đốc của 3 công ty, gồm: Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty Cổ phần MD Quốc tế và Công ty taxi Hoàng Sa. Được biết, đường dây bóng đá do Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây này lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Đức Văn