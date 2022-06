Kho vũ khí của ông trùm ma túy

Ngày 16/6, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng mua bán ma túy có sử dụng vũ khí "nóng".

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 15/6, tại bản Đửa, xã Lượng Minh, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án 2022M, bắt giữ thành công đối tượng Kha Văn Bảy (SN 1984, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương).

Phát hiện "kho" vũ khí của đối tượng buôn ma túy

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 50 viên ma túy tổng hợp, 2,5g heroin, một khẩu súng quân dụng carbin, 17 viên đạn, 7 khẩu súng tự chế, cùng một số tang vật khác.

Được biết Kha Văn Bảy là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, cầm đầu các tụ điểm bán lẻ ma túy tại bản Đửa, xã Lượng Minh và thường xuyên sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Đối tượng Bảy tại cơ quan công an (Ảnh: Đình Tỷ).

Được biết, chuyên án bắt giữ đối tượng Bảy nằm trong giai đoạn 3, kế hoạch 588 về triệt xóa tụ điểm buôn bán trái phép chất ma túy nhức nhối trên địa bàn huyện Tương Dương.

Hiện vụ việc được Công an huyện Tương Dương mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Rất nhiều vũ khí được thu giữ tại nhà đối tượng Bảy (Ảnh: Đình Tỷ).

Trong một diễn biến khác, ngày 15/6, Công an huyện Quỳ Hợp và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Nghệ An) đã khám phá thành công chuyên án, đồng loạt ra quân bắt giữ 8 vụ, 9 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng đã triệt xóa một điểm phức tạp và 7 điểm bán lẻ ma túy tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp.

Công an thu giữ 17 viên đạn trong nhà đối tượng Bảy (Ảnh: Đình Tỷ).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Văn Vân (SN 1956), Chu Văn Lĩnh (SN 1974), Hoàng Minh Phương (SN 1977), Hồ Minh Tuấn (SN 1979), Nguyễn Thị Châu (SN 1980), Nguyễn Hữu Giáp (SN 1984), Nguyễn Thế Hiển (SN 1986), Nguyễn Đình Tuấn (SN 1999) và Vi Minh Đức (SN 2000), tất cả đều trú trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tang vật thu giữ gồm nửa bánh heroin có khối lượng 170g, 10g ketamin, một cân điện tử, 2 xe mô tô, 12 điện thoại di động, 2 thanh kiếm và 100 triệu đồng tiền mặt.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ thì Nguyễn Thị Châu (SN 1980, trú huyện Quỳ Hợp) là người chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng còn lại để tổ chức sử dụng và bán lẻ.