Khen thưởng lực lượng tham gia phá vụ án 2 bé gái bị bắt cóc ở TPHCM

Ngày 15/4, Công an TPHCM phối hợp với UBND quận 1 tổ chức khen thưởng cho các lực lượng tham gia phá vụ án 2 bé gái bị bắt cóc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, biểu dương Công an quận 1 và Phòng Cảnh sát Hình sự đã phá nhanh vụ án. Các đơn vị chỉ mất 42 giờ để giải cứu các nạn nhân, điều này thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; nâng cao sự tín nhiệm người dân đối với lực lượng công an thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, chiều 6/4, Công an phường Bến Nghé, quận 1, tiếp nhận nguồn tin từ chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997; ở phường Tân Hưng, quận 7) về việc bị thất lạc hai con là cháu N.K.T.M. (7 tuổi) và L.H.T.L. (3 tuổi) tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1) từ tối 3/4. Chị Chi đã tự đi tìm và liên hệ nhiều nơi nhưng không thấy con.

Trước tình hình trên, Lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Thành ủy TPHCM đã chỉ đạo các đơn vị tung quân vào cuộc tìm kiếm.

Với nhiều biện pháp nghiệp vụ, công an xác định khoảng 20h30 ngày 3/4 có một phụ nữ lợi dụng lúc 2 đứa bé không có người trông coi, tiếp cận, dẫn dụ đi theo từ quận 1 sang quận 8. Người này sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa nạn nhân về chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh).

Lực lượng cảnh sát hình sự cùng Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đang khống chế 2 con chị Nguyễn Thị Chi tại một căn hộ ở tháp Ruby, chung cư Saigon Pearl.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Vi móc nối với một người nước ngoài, tìm trẻ em 6-12 tuổi, ép buộc các cháu thực hiện việc khiêu dâm để Vi quay video, chụp ảnh, gửi cho người nước ngoài. Đổi lại, người này sẽ gửi tiền cho Vi tiêu xài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, ngụ tỉnh Tiền Giang) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi và tội Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm.