Khen thưởng lực lượng phá đường dây đưa ma túy từ Campuchia về TPHCM

Ngày 9/8, UBND quận 4, TPHCM, đã khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, Công an quận 4 đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy do N.P.D. (SN 2000), Đ.V.H. (SN 1991, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu. Cảnh sát bắt giữ D. và H. cùng nhiều đối tượng khác, thu giữ gần 10kg ma túy các loại, 2 ô tô.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Thuận Thiên).

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ; bắt 4 đối tượng, thu hơn 26kg ma túy các loại.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND quận 4 Đỗ Thị Trúc Mai biểu dương Công an quận 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM (PC04) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an TPHCM (PA06).

Phó chủ tịch UBND quận 4 trao khen thưởng cho các đơn vị (Ảnh: Thuận Thiên).

Bà Mai đánh giá thành tích phá đường dây ma túy này không chỉ kịp thời ngăn chặn lượng lớn ma túy ra thị trường mà còn khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Ngoài ra, đánh giá cao việc triệt phá chuyên án này, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM, cũng có thư khen các đơn vị tham gia phá án.