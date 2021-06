Kháng nghị 13 bị cáo vụ Nhật Cường không phải "đổ vỏ" cho ông chủ

Dân trí Các bị cáo là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng nên không phải liên đới nộp lại số tiền này.

Sau hơn 20 ngày kể từ khi Tòa án nhân (TAND) TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án "buôn lậu", "vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường, do Bùi Quang Huy - đang bỏ trốn, làm Tổng Giám đốc), ngày 25/5/2021, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã ban hành quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Theo kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, tại phiên xét xử, TAND TP Hà Nội không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Về phần áp dụng biện pháp tư pháp, theo kháng nghị của VKSND TP Hà Nội, quá trình điều tra cũng như kết quả xét hỏi tại phiên tòa xác định, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường, theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường do bị can Bùi Quang Huy là chủ sở hữu toàn bộ công ty này (hiện bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn). 8 bị cáo từ Phó Tổng giám đốc đến nhân viên Công ty Nhật Cường đều là người làm công ăn lương, giữ vai trò giúp sức cho bị can Bùi Quang Huy, không được ăn chia khoản tiền thu lợi bất chính này.

Vì vậy, VKSND TP Hà Nội kháng nghị phần quyết định về biện pháp tư pháp của Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND thành phố Hà Nội. Đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021 HS-ST 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội theo hướng: Đưa Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Buộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Không buộc các bị cáo: Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Trần Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Ngô Tuấn Sửu, Ngô Đức Tùng, Hoàng Văn Phong, Nguyễn Bảo Trung, Phạm Văn Hiệp, Bùi Quốc Việt và Đỗ Văn Dũng phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Theo nội dung Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội, Công ty Nhật Cường được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102002811 ngày 20/6/2001, hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.

Trong thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 5/2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo các nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm điện thoại di động và thiết bị điện tử, tổng trị giá thanh toán trên 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc. Sau đó, thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Thông qua hệ thống các cửa hàng bán lẻ của Công ty Nhật Cường đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Đồng thời, Bùi Quang Huy cũng là chủ mưu chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Ngoài việc tuyên phạt tù có thời hạn đối với các bị cáo, Bản án hình sự sơ thẩm số 144/2021/HS-ST ngày 10/5/2021 của TAND TP Hà Nội còn quyết định biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, buộc các bị cáo phải liên đới nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội buôn lậu 221 tỷ đồng để sung quỹ nhà nước.

Cụ thể, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 69,5 tỷ đồng; Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) 40 tỷ đồng; Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường) 30 tỷ đồng; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 10 tỷ đồng; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 10 tỷ đồng; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) 15 tỷ đồng; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc) 5 tỷ đồng; Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) 2 tỷ đồng.

Nhóm các bị can là các Công ty vận chuyển: Ngô Tuấn Sửu 15 tỷ đồng; Ngô Đức Tùng 10 tỷ đồng; Phạm Văn Hiệp 3 tỷ đồng; Đỗ Văn Dũng 1,5 tỷ đồng; Nguyễn Bảo Trung 10 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cũng tuyên dành quyền khởi kiện yêu cầu bồi hoàn các phần tiền phải nộp nêu trên cho các bị cáo trong vụ án này đối với bị can Bùi Quang Huy và các đồng phạm. Sau khi bản án được tuyên, nhiều bị cáo xót xa vì phải chịu liên đới bồi thường số tiền mình không được hưởng lợi.

