Khám xét Tịnh thất Bồng Lai, xem xét khởi tố tội "Loạn luân"

Công an tỉnh Long An khám xét Tịnh thất Bồng Lai để xem xét khởi tố tội "Loạn luân", "Chiếm đoạt tài sản".

Chiều 7/3, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho hay, cơ quan này vừa hoàn tất việc khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), hay còn gọi là "Tịnh thất Bồng Lai", "Thiền am bên bờ vũ trụ".

"Việc khám xét để củng cố thêm chứng cứ tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Đồng thời, thu thập thêm chứng cứ để xem xét khởi tố tội "Loạn luân", "Chiếm đoạt tài sản" tại Tịnh thất Bồng Lai" - đại diện Công an tỉnh thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện Công an tỉnh vừa hoàn tất việc khám xét và đang tổng hợp để làm báo cáo về quá trình khám xét, thu thập chứng cứ mới. Khi có thông tin mới, Công an tỉnh sẽ chính thức thông tin. "Thông tin có thêm người tại Tịnh thất Bồng Lai bị bắt là không chính xác", đại diện công an tỉnh khẳng định thêm.

Đầu năm 2022, Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã khởi tố ông Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (1991), Lê Thanh Trùng Dương (1995) về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân".