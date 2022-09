Kêu gọi nghi phạm chém lìa chân người đàn ông ở Hà Nội ra đầu thú

Liên quan đến vụ người đàn ông ở Hà Nội bị chém đứt lìa chân khi đang đi bộ trên vỉa hè, theo cơ quan công an, nghi phạm Vũ Tá Đăng còn liên quan đến một vụ án giết người. Tuy nhiên, đối tượng này chưa bị đưa ra xét xử do có bệnh án nội trú chẩn đoán bị tâm thần phân liệt không biệt định, do Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cấp.

Cơ quan công an yêu cầu Vũ Tá Đăng đang lẩn trốn ở đâu hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân khi biết thông tin về đối tượng Đăng, báo cơ quan công an nơi gần nhất, để phục vụ công tác bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật.

Vũ Tá Đăng (trái) và Hoàng (Ảnh: ANTD).

Trước đó ngày 23/8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Thường Tín và các lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ một trong hai đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (22 tuổi, ở Hà Nội) và Vũ Tá Đăng (28 tuổi, ở Hà Nội) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng bị cáo buộc gây ra vụ chém đứt lìa cẳng chân phải anh N.V.H. (50 tuổi) vào ngày 15/7 khi nạn nhân đi bộ ở đường tỉnh lộ 427, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín. Đăng là người trực tiếp cầm dao chém và đang bỏ trốn, Hoàng đã bị công an bắt giữ.

Hình ảnh ông H. bị đối tượng bịt mặt dùng hung khí chém đứt lìa chân (ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc giữa nhóm nghi phạm với nạn nhân N.V.H.