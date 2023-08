Kẻ nổ súng vào đùi người phụ nữ hòng cướp tài sản bị bắt tạm giam

Chiều 3/8, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh và tập thể Công an huyện Tân Thạnh về thành tích xuất sắc trong khám phá thành công vụ án cướp tài sản.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tân Thạnh (Ảnh: Huyền My).

Rạng sáng ngày 1/7, tại ấp Kênh Tè, xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, chị Phan Thị Như Quỳnh (21 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Chí Linh (23 tuổi), cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, bị 2 người áp sát, dùng súng uy hiếp. Họ yêu cầu nạn nhân phải đưa tài sản.

Thấy chị Quỳnh điều khiển xe bỏ chạy, một gã trai bắn 2 phát, trúng đùi người phụ nữ.

Nạn nhân tiếp tục bỏ chạy về hướng xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh. Do đông người, 2 gã trai đã tẩu thoát.

Ngày 3/7, Cơ quan cảnh điều tra, Công an huyện Tân Thạnh đã khởi tố vụ án để điều tra.

Cảnh sát xác định Nguyễn Minh Thuận (21 tuổi, ngụ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và Trần Phú (29 tuổi, ngụ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tham gia vụ án trên. Cả 2 đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cướp tài sản.