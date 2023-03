Kẻ đập phá cây ATM trộm tiền vờ tự tử hòng qua mặt công an

Ngày 25/3, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quốc Nhựt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Công an quận Hải Châu, do bị thua lỗ đầu tư tiền ảo, không có khả năng chi trả nên Nhựt đã nảy sinh ý định dùng máy cắt, xà beng đục trụ ATM trên đường Lê Duẩn trộm tiền. Nhựt chọn nơi này vì cây ATM khuất sau hàng cây, ban đêm vắng người qua lại.

Để thực hiện hành vi, Nhựt đã nhiều đêm theo dõi trụ ATM này. Nhựt đã nhiều lần thử nghiệm tắt cầu dao tổng tại ATM, sau đó quan sát từ xa xem có còi báo động hay nhân viên ngân hàng đến kiểm tra hay không.

Sau đó, Nhựt lên mạng tìm hiểu cấu tạo của máy ATM trước khi thực hiện hành vi vào rạng sáng 23/3.

Sau khi lấy được két sắt trong trụ ATM, Nhựt mang đến chân cầu Thuận Phước để phá, lấy số tiền hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này, Nhựt tiếp tục đầu tư tiền ảo và thua sạch.

Trụ ATM bị Nhựt đập phá, lấy 175 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến chiều 23/3, Nhựt quay lại hiện trường thì thấy lực lượng Công an đang khám nghiệm. Nghĩ sẽ bị bắt, Nhựt đã nghĩ đến việc tự tử để không liên lụy đến gia đình.

Nhựt viết thư tuyệt mệnh để ở nhà rồi điều khiển xe máy đến cầu Đỏ, dựng xe giữa cầu, treo mũ bảo hiểm trên xe định nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên, tại đây Nhựt lại nảy sinh ý định tạo hiện trường giả tự tử rồi bỏ trốn vào TPHCM.

Khi xe đến địa phận tỉnh Phú Yên, Nhựt bị Công an quận Hải Châu phối hợp cùng Công an Phú Yên bắt giữ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 23/3, trụ ATM của Ngân hàng Thương mại CP Đông Á trên đường Lê Duẩn bị kẻ gian đập phá, hư hỏng hoàn toàn; két sắt chứa tiền bị lấy mất, hệ thống điện cũng bị sự cố.