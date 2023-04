Kẻ cướp lẻn vào nhà ẩn mình suốt 7 giờ chờ thời cơ gây án

Đối tượng Trần Tiến Thành và tang vật bị thu giữ (Ảnh: Báo Lào Cai).

Công an huyện Văn Bàn nhận được tin tố giác của chị Phạm Thị A.T., trú tại thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, về việc hồi 1h5 ngày 14/4, chị bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà là nơi bán hàng của gia đình, dùng hung khí uy hiếp buộc gia chủ phải mở két sắt để chiếm đoạt số tiền mặt khoảng 30 triệu đồng.

Tiếp nhận tin tố giác tội phạm, Công an huyện Văn Bàn đã điều tra và sau 24 giờ đã bắt giữ được đối tượng gây án là Trần Tiến Thành, 40 tuổi, trú huyện Văn Bàn. Công an thu hồi được số tiền 6 triệu đồng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, đối tượng Trần Tiến Thành khai nhận do nợ nần nhiều nên nảy sinh ý định trộm cắp tiền bạc ở cửa hàng kinh doanh của chị Phạm Thị A.T.

Khoảng 18h ngày 13/4, nhân lúc đông khách, không có ai để ý, Thành đã lẻn vào nhà ẩn náu. Đối tượng ẩn mình suốt 7 tiếng đồng hồ, đợi đến đêm khuya cả nhà say ngủ mới dùng dao cậy tủ tìm tiền và tài sản.

Khi đang hành sự thì Trần Tiến Thành bị chị T. phát hiện. Đối tượng đã dùng dao uy hiếp tính mạng chị T., bắt chị phải mở két sắt đưa tiền.

Sau khi cướp được tiền, đối tượng đã tìm đường tẩu thoát, đến ngày 15/4 thì bị bắt.

Vụ việc đang được Công an huyện Văn Bàn tiếp tục điều tra.