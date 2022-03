Kẻ "cuồng sát" và vụ án thi thể phụ nữ trong buồng tắm rúng động đất Cảng

Giết người tình lớn tuổi trong phòng tắm

Cuối năm 2021, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Hùng (sinh 1983, hộ khẩu thường trú phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền; nhà ở tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Bị cáo Nguyễn Việt Hùng tại phiên tòa.

Lật lại vụ án, diễn biến vụ việc như sau: hồi 7h10 ngày 21/3/2021, Công an phường Đông Khê, quận Ngô Quyền nhận được tin báo về việc nhân viên lễ tân của khách sạn M.P., ở đường Lê Hồng Phong khi kiểm tra phòng 303 của khách sạn đã phát hiện có một thi thể nữ giới nằm chết lõa thể trên nền buồng tắm. Ngay sau đó, danh tính của nạn nhân được xác định là chị Hoàng T.T.B. (sinh năm 1977, trú tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là khách thuê phòng nghỉ.

Kết quả khám nghiệm tử thi của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hải Phòng, xác định nguyên nhân chết của nạn nhân là ngạt do chèn ép đường hô hấp. Các thương tích trên thi thể nạn nhân là do vật tầy, mềm gây ra, tác động theo cơ chế đè ép.

Căn cứ kết quả trích xuất dữ liệu hình ảnh có trong camera an ninh của khách sạn M.P., Cơ quan điều tra đã xác định được danh tính của đối tượng gây án là Nguyễn Việt Hùng, người tình của chị B.

Chiều cùng ngày, Hùng bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiến hành thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Quá trình điều tra, ban đầu Hùng khai có quan hệ yêu đương ngoài vợ chồng với chị B. nên hẹn gặp nhau ở khách sạn M.P. vào khoảng 18h ngày 20/3/2021. Tại đây, sau khi quan hệ tình cảm với nhau, giữa Hùng và chị B. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Nghi ngờ tình cảm chị B. dành cho mình không được như trước nên Hùng đã dùng tay bóp cổ chị rồi đuổi theo vào buồng tắm. Hùng tiếp tục dùng hai tay, chân bóp cổ, đè chị này xuống nền nhà cho đến khi chị không còn cử động. Sau đó Hùng đi vào phòng mặc quần áo.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng.

Khi thấy người tình của mình vẫn còn thở thoi thóp, Hùng lại đi vào buồng tắm tiếp tục dùng bàn chân đè vào cổ nạn nhân ấn mạnh xuống nền nhà cho đến khi thấy ngừng thở mới dừng lại.

Trước khi rời khỏi phòng, Hùng lục soát túi xách của chị B. lấy một điện thoại di động, một vòng đeo tay vàng trang sức với tổng giá trị tài sản là gần 9,5 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân của chị B. rồi xuống nhà xe của khách sạn lấy xe đi về nhà.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Việt Hùng thay đổi lời khai ban đầu, rằng trước ngày xảy ra vụ án, Hùng có hút một điếu "cỏ" nên bị ảo giác và không thể nhớ hết được hành vi đã đánh chị B. như thế nào, chỉ nhớ có việc hai bên giằng co vật lộn nhau và Hùng có dùng tay bóp cổ chị B. đè xuống nền buồng tắm, khi thấy chị B. nằm im thì sợ hãi buông tay.

Hùng khai thêm, bản thân không có ý định chiếm đoạt tài sản của chị B. Trước khi hai bên xô xát, giằng co nhau, chị B. đã tự đưa điện thoại di động, vòng tay trang sức và toàn bộ giấy tờ cá nhân của mình cho Hùng cất giữ.

Mang vàng mã đi trả nợ, vác dao đi chém người

Lời khai của nghi can là vậy, song quá trình điều tra cho thấy, đối tượng Nguyễn Việt Hùng không chỉ một lần có ý định giết người. Thực tế, sau khi gây án đoạt mạng người tình, Nguyễn Việt Hùng lại nảy sinh ý định giết ông chủ của mình tên là Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1970, trú tại Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Khi nghĩ đến khoản tiền 30 triệu đồng còn nợ ông Hùng chưa trả được, đồng thời cảm thấy tình cảm của ông chủ dành cho mình không còn được như trước đây, đối tượng muốn giết ông này.

Để thực hiện ý định này, Hùng đem theo một con dao phay và một phong bì đựng 2,6 triệu đồng cùng một sấp tiền vàng mã đến nhà ông chủ. Trên đường đi, tên này ném chiếc điện thoại lấy được của chị B. tại khu vực bãi đất chân cầu An Đồng vì sợ có người gọi đến sẽ phát hiện ra tung tích của chị.

Khoảng 19h30 ngày 20/3/2021, Hùng đi đến nhà ông chủ. Lúc này, mọi người đang ăn cơm tối tại gian bếp của gia đình, trong đó có người anh rể của ông chủ tên là Đoàn Tá Khẩn.

Hùng để phong bì xuống mặt bàn, nói với ông chủ đây là tiền trả nợ, đồng thời xin phép nghỉ việc để đưa mẹ đi khám bệnh. Ông chủ hỏi thăm vì sao không giữ lại tiền để chữa bệnh cho mẹ thì ngay lập tức Hùng lấy dao phay trong người lao vào chém liên tiếp vào vùng đầu, mặt ông chủ.

Ông Khẩn thấy vậy lao vào can ngăn thì bị Hùng dùng dao chém trúng vào mu bàn tay phải, gây thương tích.

Sau đó có một số người trong gia đình và hàng xóm của ông chủ đã xông vào khống chế, tước dao trên tay Hùng để can ngăn, đồng thời đưa các bên đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu.

Hùng khi đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Vụ việc khiến ông Trịnh Văn Hùng bị nhiều vết thương rách da vùng đầu, mặt, cổ, tay phải gây mẻ xương đỉnh trái, xương trụ phải, đứt cơ trụ sau tay phải, đứt gân duỗi ngón… Tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân là 35%.

Còn ông Khẩn bị một vết thương phức tạp mu bàn tay phải gây rách da, đứt gân cơ, gãy xương bàn tay phải. Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể là 10%. Tuy nhiên, nạn nhân có đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Hùng về hành vi gây thương tích cho mình.

Quá trình thu thập dữ liệu phục vụ điều tra, công an dẫn giải Hùng đến khu vực bãi đất chân cầu An Đồng để Hùng chỉ vị trí ném chiếc điện thoại lấy được của chị B.. Cơ quan điều tra đã thu giữ một chiếc điện thoại di động, bên trong ốp có 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, một tờ tiền 50.000 đồng.

Trong thời gian nằm điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hùng đã làm rơi chiếc vòng trang sức của chị B. xuống gầm giường nằm của mình. Một điều dưỡng của bệnh viện nhặt được chiếc vòng đã giao nộp cho cơ quan điều tra.

Số giấy tờ cá nhân của chị B. vẫn được Hùng giữ trong người, đến khi bị bắt thì giao nộp cho cơ quan điều tra.

Đại diện gia đình chị B. yêu cầu được bồi thường số tiền gần 400 triệu đồng, gồm tiền mai táng phí, bồi thường tổn thất tinh thần và chu cấp cho một con chưa thành niên của chị B. đến tuổi trưởng thành. Anh em ông chủ Trịnh Văn Hùng không yêu cầu bồi thường gì.

Theo cáo trạng, bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Sau khi căn cứ các tình tiết, TAND TP Hải Phòng tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Việt Hùng về tội giết người, 4 năm tù cho tội cướp tài sản, tổng hình phạt là tử hình.