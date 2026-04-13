Kẻ chém giang hồ Hải “Lộ” khai để tạo tiếng vang

Từ vụ giang hồ Nguyễn Hoàng Hải (SN 1974, còn gọi là Hải "Lộ”) bị đối tượng Hoàng Văn Thủy (SN 2000) chém trọng thương, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) cảnh báo về hành vi dùng bạo lực để tạo tiếng vang.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Hải khi bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan điều tra, bị can Thủy khai có mối quan hệ từ trước với Hải “Lộ” và từng nhiều lần ăn nhậu chung. Trong các cuộc nhậu, nam thanh niên 26 tuổi bị giang hồ có số má ở khu vực Vũng Tàu chửi.

Nhằm tạo tiếng vang cho bản thân, Thủy chuẩn bị một con dao dài 41cm để trong cốp xe. Trưa 2/4, bị can chạy xe máy đến nhà nạn nhân trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng, TPHCM.

Tại đây, anh ta gọi Hải ra gặp mặt nói chuyện. Lợi dụng lúc anh Hải không đề phòng, Thủy đã lao vào vung dao chém liên tiếp, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng tại vùng vai và cẳng tay nạn nhân, gây đứt gân và cơ.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bỏ chạy, tìm cách xóa dấu vết máu trên người và hung khí nhằm trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát.

Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Tam Thắng, cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng truy xét, bắt giữ và khởi tố đối tượng Hoàng Văn Thủy về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Công an TPHCM, ý định tạo tiếng vang bằng cách hành hung người khác, đặc biệt là nhằm vào những người được coi là có “số má” trong giới giang hồ, là một tư duy sai lầm và nguy hiểm. Cái kết dành cho sự bốc đồng này không đổi được “danh tiếng” mà phải trả giá bằng những năm tháng cải tạo trong tù giam.

Qua vụ việc trên, Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, sử dụng các biện pháp đối thoại hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng để giải quyết mâu thuẫn. Mọi hành vi dùng bạo lực, hung khí để giải quyết vấn đề đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.