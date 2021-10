Hơn nửa kilogam ma túy "ẩn mình" trong thùng loa

Dân trí Ngày 29/10, thông tin từ Công an Trà Vinh cho biết, cơ quan này vừa triệt phá vụ tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay.

Thời điểm 15h30 ngày 28/10, lực lượng chức năng công an tỉnh Trà Vinh đã kiểm tra hai đối tượng nghi vấn đi trên xe mô tô biển kiểm soát 84L1-249.72 đang lưu thông trên hương lộ 2, đoạn thuộc ấp 8A, xã An Trường, huyện Càng Long.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 650 gam ma túy tổng hợp (loại ma túy đá) được cất giấu trong một chiếc loa chở trên xe.

650 gam ma túy các đối tượng giấu trong thùng loa bị phát hiện (Ảnh: CACC).

Hai đối tượng khai tên Nguyễn Văn Giang (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình) và Trần Dũng Sỹ (18 tuổi, ngụ xã Tân An) cùng huyện Càng Long. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Hậu (41 tuổi, ngụ ấp 7A, xã An Trường, huyện Càng Long) do có liên quan đến vụ án.

Được biết, đây là vụ tàng trữ trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng Nguyễn Văn Giang (Ảnh: CACC).

Cả ba đối tượng nêu trên đều nghiện ma túy, riêng Nguyễn Thành Hậu có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Trần Dũng Sỹ có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Văn Giang hiện đang được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy.

Cơ quan Công an đang tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Tùng