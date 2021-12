Hơn một giờ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng gây rúng động ở Bình Dương

Dân trí Chỉ hơn một giờ từ khi nhận tín hiệu khẩn cấp của chi nhánh ngân hàng BIDV Bàu Bàng, lực lượng công an Bình Dương đã bắt giữ thành công nghi phạm gây ra vụ cướp, thu hồi 450 triệu đồng.

Ngân hàng xảy ra vụ cướp vào chiều 29/12 (Ảnh: A.X).

Ngày 29/12, tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh - đã chủ trì buổi lễ trao thưởng cho các lực lượng tham gia điều tra, khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch ngân hàng BIDV, chi nhánh Bàu Bàng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, khoảng 13h15 chiều 28/12, đối tượng Trần Văn Hùng (31 tuổi) ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng mang theo một số vật dụng giống súng, trái nổ để uy hiếp nhân viên ngân hàng cướp số tiền khoảng 450 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Lực lượng công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.X).

Nhận được tín hiệu cảnh báo khẩn cấp từ phía ngân hàng BIDV, lực lượng Công an Bàu Bàng và phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường để điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Với chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn một giờ, trinh sát đã xác định và bắt giữ thành công Trần Văn Hùng khi đang trốn tại nhà, thu hồi được số tiền mà đối tượng Hùng đã cướp.

Đối tượng Trần Văn Hùng bị bắt sau hơn một giờ gây ra vụ cướp ngân hàng (Ảnh: A.X).

Cơ quan điều tra xác định súng, trái nổ là giả, Hùng khai do thua cá độ bóng đá nên đi cướp tiền ngân hàng để trả nợ và tiêu xài.

Nhằm kịp thời biểu dương, ghi nhận thành tích của lực lượng công an tỉnh trong những ngày đầu ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, thay mặt Tỉnh ủy Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính đã trao thưởng số tiền 50 triệu đồng, Ban Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng 15 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Bàu Bàng và các đơn vị tham gia điều tra.

Lực lượng tham gia phá nhanh vụ cướp ngân hàng được khen thưởng 300 triệu đồng (Ảnh: A.X).

Đại diện phía ngân hàng và các mạnh thường quân cũng trao tặng hơn 200 triệu đồng đến các lực lượng tham gia phá nhanh vụ án trên.

Trung Kiên