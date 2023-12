Khoảng 15h ngày 13/12, trên địa bàn xã Châu Kim xảy ra vụ hỗn chiến giữa ông Lô Văn T. (SN 1961) và ông Lô Xuân Ch. (SN 1966), trú cùng bản Hữu Văn, Chủ tịch UBND xã Châu Kim (huyện Quế Phong) Lương Văn Sơn, xác nhận với phóng viên Dân trí.

Hình ảnh 2 người đàn ông hỗn chiến (Ảnh cắt từ clip).

Hậu quả của vụ xô xát khiến ông Lô Văn T. tử vong tại chỗ, còn ông Lô Xuân Ch. bị thương, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Ông T. tử vong tại chỗ sau cuộc hỗn chiến (Ảnh: Bá Cường).

"Chúng tôi đã cắt cử Công an xã Châu Kim có mặt bảo vệ hiện trường. Công an xã cũng đã lập biên bản, xác minh thông tin ban đầu. Nguyên nhân của vụ án mạng đang được Công an huyện Quế Phong làm rõ", ông Sơn thông tin.