Hơn 100 chiến sĩ công an truy bắt hung thủ giết người 16 tuổi

Chiều 18/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột và Công an huyện Buôn Đôn bắt giữ được đối tượng gây ra vụ án mạng trong chòi rẫy cà phê.

Đối tượng bị bắt giữ là Y Wiêt K. (16 tuổi, ngụ xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn).

Đối tượng Y Wiêt K. (Ảnh: Công an Đắk Lắk cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/10, công an tỉnh nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn buôn Buôr, xã Hòa Xuân (TP Buôn Ma Thuột).

Nạn nhân là ông Y.K.B. (50 tuổi), tử vong với hàng loạt vết chém trên cơ thể, bên cạnh là mâm cơm đang ăn dở dang ở chòi rẫy.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Uy Nguyễn).

Xác định vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ. Trên 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động để truy bắt bằng được đối tượng.

Đến khoảng 2h sáng nay 18/10, lực lượng công an đã bắt được Y Wiêt K. khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Tại cơ quan công an, bước đầu Y Wiêt K. khai nhận vào tối 15/10, Y Wiêt K. đến đòi tiền mà ông Y.K.B. nợ mình nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, đối tượng đã lấy dao chém nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng lấy xe máy và điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, Y Wiêt K. đưa chiếc xe máy của ông Y.K.B vào khu vực suối (thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) cất giấu.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 17/10, người thân gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thấy ông Y.K.B. trả lời nên đã đi vào chòi rẫy để kiểm tra thì hoảng sợ khi thấy nạn nhân đã tử vong với nhiều vết chém trên thi thể nên liền trình báo đến cơ quan công an.

Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.