Hơn 100 cảnh sát vây bắt đối tượng chém chết người lẩn trốn trong rừng

Dân trí Sau khi gây án, đối tượng T. đã bỏ trốn vào cánh rừng gần đó để tẩu thoát. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã bắt được đối tượng này sau hơn 6 giờ lẩn trốn.

Giây phút lực lượng chức năng vây bắt đối tượng chém chết người.

Tối 1/8, Thượng tá Trần Đức Thân - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm L.Đ.T. (SN 1971, trú huyện Nghĩa Đàn) liên quan đến vụ giết người xảy ra vào chiều cùng ngày tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

Đối tượng T. được công an dẫn giải ra khỏi khu vực rừng (Ảnh: Cắt từ clip).

Đối tượng T. bị bắt sau hơn 6 giờ gây án.

Nguồn tin cho biết, sau khi gây án, đối tượng T. đã chạy vào cánh rừng cách hiện trường khoảng 500 m để tẩu thoát.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an thị xã Thái Hòa huy động lực lượng (khoảng 100 cán bộ chiến sĩ) bao vây toàn bộ khu vực cánh rừng - nơi đối tượng T. lẩn trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 6 giờ truy tìm, đến khoảng 18h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng T.

Như Dân trí đã đưa tin, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày tại gia đình ông S., ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

Vào thời gian trên, anh T.V.C. (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn) đến nhà ông S. chơi. Cùng thời điểm này, Lê Đăng T. (trú ở huyện Nghĩa Đàn) cũng đến nhà ông S.

Người dân theo dõi diễn biến vụ truy bắt đối tượng chém chết bạn sau khi lẩn trốn vào rừng.

Tại đây, giữa C. và T. xảy ra xung đột. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, T. đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh C., làm anh này chết tại chỗ. Sau khi chém chết anh C., T. đã cầm dao chạy vào khu vực rừng gần nhà ông S. để tẩu thoát nhưng bất thành.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Duy