Truy tìm đối tượng chém chết nam thanh niên tại nhà người khác

Dân trí Một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) khiến một người tử vong.

Chiều 1/8, ông Nguyễn Cảnh Kiều - Chủ tịch UBND phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa, Nghệ An xác nhận với phóng viên Dân trí về vụ việc nêu trên.

Anh C. bị bạn chém chết ngay tại nhà ông S.

"Có sự việc đó xảy ra trên địa bàn chúng tôi và đang được công an điều tra làm rõ", ông Kiều nói.

Còn Trung tá Nguyễn Văn Đạo - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa thông tin: "Hiện chúng tôi đang tập trung điều tra và truy bắt đối tượng".

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, sự việc xảy ra vào khoảng 13h cùng ngày tại gia đình ông S., ở phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

Vào thời gian trên, anh T.V.C. (SN 1990, trú huyện Nghĩa Đàn) đến nhà ông S. chơi. Cùng thời điểm này, L.Đ.T. (SN 1971, trú ở 1-5, huyện Nghĩa Đàn) cũng đến nhà ông S. để chơi.

Tại đây, giữa C. và T. xảy ra xung đột. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, T. đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh C., làm anh này chết tại chỗ. Sau khi chém chết anh C., T. đã chạy lên khu vực rừng gần nhà ông S. để tẩu thoát.

Rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thái Hòa đã có mặt tại hiện trường để thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân và huy động lực lượng truy bắt đối tượng T.

Vụ việc đang được Công an thị xã Thái Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy