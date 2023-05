Hoãn tòa vì Trang Nemo bất ngờ nhập viện

Ngày 31/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, còn gọi là Trang Nemo) và 3 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Liên quan vụ việc, Nguyễn Phước Tuấn qua đời trong quá trình điều tra. Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế TPHCM, nguyên nhân người này tử vong do hen phế quản/sử dụng Methamphetamine (ma túy tổng hợp).

Ngày 31/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Tuấn.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang vắng mặt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trang trình bày lý do thân chủ mình vắng mặt (Ảnh: Hải Long).

Theo luật sư bào chữa cho bị cáo Trang, khoảng 22h ngày 30/5, ông nhận được tin nhắn của gia đình bị cáo về việc thân chủ đã nhập viện. Khi được tòa hỏi giấy tờ liên quan thì người bào chữa nói chỉ có tin nhắn.

Ngay lập tức, chủ tọa yêu cầu luật sư chuyển tin nhắn trên cho thư ký phiên tòa để xem xét.

Tiếp đó, đại diện VKSND quận 1 đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa (Ảnh: Hải Long).

HĐXX cho rằng việc Trang Nemo vắng mặt do nhập viện là thuộc trường hợp trở ngại khách quan. Vì vậy, tòa quyết định hoãn phiên tòa và sẽ được mở lại vào ngày 16/6.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM.

Bà Nguyễn Trần Trà My (người liên quan) có mặt tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để nói chuyện. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng yêu cầu cô gái này đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Quá trình mâu thuẫn, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh Khanh.

Phiên tòa sáng nay thu hút rất đông người theo dõi (Ảnh: Hải Long).

Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng Trang Nemo.

Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh thương tích 3%.