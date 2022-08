Hàng trăm cảnh sát đang bao vây, truy bắt nghi phạm chém cả nhà vợ

Sáng 26/8, các lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình vẫn đang ráo riết truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra chiều 25/8 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc.

Lực lượng Cảnh sát cơ động có mặt tại hiện trường để truy bắt nghi phạm gây án (Ảnh: CTV).

Trước đó, do có mâu thuẫn với vợ và chị vợ, Phiên đã dùng dao chém bố mẹ vợ và chị vợ. Chưa dừng lại, đối tượng còn dùng dao đuổi chém vợ nhưng nạn nhân chạy thoát, người con vào can bố cũng bị thương.

Mẹ vợ Phiên đã tử vong tại bệnh viện do sốc chấn thương, đứt khí quản, đứt động mạch cảnh trái, vết thương thấu bụng gây mất máu cấp. Bố vợ và chị vợ bị thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Đại tá Đỗ Thanh Bình - Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình và Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng điều tra phá án.

Lực lượng cảnh sát bao vây khu vực đồi nơi nghi phạm đang lẩn trốn (Ảnh: CTV).

Lãnh đạo xã Phong Phú, huyện Tân Lạc cho biết, khi phát hiện vụ việc, một công an viên gần hiện trường đã hô hoán người dân hỗ trợ khống chế nghi phạm. Tuy nhiên, Phiên chống trả rồi bỏ chạy lên đồi.

Nơi Phiên đang lẩn trốn là khu vực nhiều đồi núi, dân cư thưa thớt. Công an tỉnh Hòa Bình đã huy động hàng chục chiến sĩ Cảnh sát cơ động phối hợp với Cảnh sát hình sự, Công an huyện Tân Lạc, Công an các xã lân cận, cùng chính quyền các cấp, dân quân tự vệ, người dân địa phương khoanh vùng khu vực Phiên lẩn trốn.

Nghi phạm Bùi Văn Phiên đang lẩn trốn trên khu vực đồi núi (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đêm 25/8, tại vực đồi núi nơi Phiên lẩn trốn có mưa to nên công tác truy bắt gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng đã phải cắt cử người canh gác các điểm đối tượng có thể lợi dụng lúc mưa to gió lớn để tẩu thoát.

Được biết, nghi phạm Bùi Văn Phiên là lao động tự do, có 2 người con. Phiên cùng vợ con sinh sống với gia đình nhà vợ.

Khi bỏ trốn, đối tượng Phiên mặc áo màu xanh, quần tối màu. Công an tỉnh Hòa Bình đề nghị người dân biết thông tin về đối tượng Phiên đang lẩn trốn ở đâu, khẩn trương thông báo cho công an nơi gần nhất.