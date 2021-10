Hám lãi "khủng", nhiều người mất trắng tiền thật trên sàn giao dịch ảo

Dân trí Mặc dù nhiều đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch tiền ảo liên tục bị Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá, nhưng vẫn có nhiều người cả tin dẫn đến mất trắng tiền thật đã đầu tư.

Theo thống kê của Công an tỉnh Quảng Ninh liên quan đến hoạt động phạm tôi trên cho thấy, tính từ tháng 5/2020 đến tháng 5/2021, đơn vị đã tiếp nhận xử lý 114 vụ với tổng tài sản bị chiếm đoạt trên 83 tỉ đồng. Trong đó, chỉ từ đầu năm đến nay, cơ quan Công an tỉnh cũng đã nhận được hơn 30 đơn trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua các sàn giao dịch như trên.

Một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn giao dịch tiền ảo trình báo với Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh, phương thức thủ đoạn của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này khá tinh vi, chúng thường tạo dựng các webisite đầu tư tài chính như: Busstrade.com; Bigbuy24h; Bimono; Coolcat… giới thiệu, mời chào, lôi kéo người dân tham gia với những hứa hẹn lợi nhuận cao, hoa hồng hấp dẫn.

Người đầu tư sẽ đóng tiền vào hệ thống bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản để quy đổi thành tiền "ảo", đến khi số lượng người tham gia nhất định, website các sàn này bất ngờ dừng hoạt động, còn người tham gia thì mất trắng số tiền đã đầu tư.

Anh N.V.T. (ở TP Hạ Long), một trong những người bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức này cho biết: Khi mới tham gia anh cũng cảnh giác, nạp tiền ít, tuy nhiên sau đó mọi người cùng tham gia khoe được lãi cao, bản thân qua theo dõi thấy tiền lên rất cao nên anh T. cũng ham. Mặt khác, anh T. còn được người giới thiệu cam kết không lỗ nên mạnh dạn đầu tư nhiều hơn. Kết quả, chỉ một thời gian sau đó sàn sập và không liên lạc được nữa.

Theo cơ quan công an, các chiêu trò lừa đảo của các sàn tiền ảo là vấn đề không mới nhưng do các đối tượng lừa đảo lại biết đánh vào lòng tham của các nhà đầu tư bằng các chiêu trò quảng cáo như lợi nhuận 3% mỗi giây, 360% một năm.

Chưa kể, ngoài hứa hẹn lãi khủng, các sàn này cũng đưa ra chế độ hoa hồng từ 5-10% cho người chơi mời gọi được thêm các nhà đầu tư mới. Vì vậy mà số người tham gia các sàn giao dịch tiền ảo rất đông, lên đến hàng nghìn người ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Theo Thiếu tá Nguyễn Trọng Hà - Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh, có một đặc trưng là tất cả các đối tượng phạm tội đều đưa ra các cách thức đầu tư rất đơn giản. Nhà đầu tư không cần nghiên cứu vẫn có thể dễ dàng thấy lợi nhuận tăng theo giờ, theo ngày. Và đến khi thu hút được một số lượng tiền nhất định của các nhà đầu tư thì các đối tượng này sẽ đánh sập trang.

Công an Quảng Ninh đưa ra cảnh báo, tiền ảo không phải là phương tiện thanh toán được pháp luật Việt Nam thừa nhận. Pháp luật cũng không bảo vệ các rủi ro khi tham gia sàn tiền ảo trái phép. Không ít bị hại khi tới cơ quan Công an trình báo cho biết, nhận thức được rủi ro khi tham gia các sản giao dịch tiền ảo, và dự định sẽ rút đầu tư "ăn non" trước khi sàn sập.

Tuy nhiên, thực tế hầu hết các nhà đầu tư tham gia vào các sản giao dịch tiền ảo đều trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo. Dẫn đến số tiền đầu tư không biết bao giờ mới có thể thu hồi được, do hầu hết các máy chủ các website sàn giao dịch tiền ảo trái phép đều đặt ở nước ngoài.

An Nhiên