Hai tổ chức khủng bố liên quan như thế nào tới vụ tấn công tại Đắk Lắk?

Ngày 6/3, Bộ Công an thông báo về 2 tổ chức đang tiến hành hoạt động khủng bố tại Việt Nam, là tổ chức "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" và "Người Thượng vì công lý".

"Nhóm Hỗ trợ người Thượng"

Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" có tên tiếng Anh là "Montagnard Support Group, Inc.", viết tắt MSGI.

Tổ chức này do Y Mut Mlô và Y Duen Bdăp (nguyên là thành viên tổ chức "Quỹ người Thượng - MFI" ở Mỹ) tuyên bố thành lập năm 2011, nhằm móc nối, lôi kéo người dân tộc thiểu số sử dụng bạo lực, tiến hành khủng bố, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng ở Tây Nguyên.

Bộ máy hoạt động của tổ chức này có Y Mut Mlô làm Chủ tịch; Y Duen Bdăp là Phó Chủ tịch; Y Bion Mlô phụ trách đối ngoại; Y Lhưl Byă phụ trách truyền thông và nhiều thành viên cốt cán khác.

Tổ chức khủng bố "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" (Ảnh: Bộ Công an).

"MSGI hoạt động theo phương thức bạo động; chủ trương lôi kéo, tuyển mộ thành viên ở trong nước, huấn luyện phương thức hoạt động, kích động biểu tình, bạo loạn vũ trang; tài trợ tiền, vũ khí, phương tiện, chỉ đạo tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm đòi li khai, tự trị, thành lập "Nhà nước Đêga" ở Tây Nguyên", theo Bộ Công an.

Sau khi thành lập tổ chức, thông qua Facebook, Y Mut Mlô thường xuyên tuyên truyền, lôi kéo H'Wuêñ Êban tham gia "Nhóm hỗ trợ người Thượng" và giao nhiệm vụ làm chỉ huy, lập nhóm vũ trang có tên "Khan Đêga" ("Lính Đêga").

Từ đó, các đối tượng xây dựng lực lượng ở Đắk Lắk, chọn căn cứ, chuẩn bị vũ khí, tìm kiếm, tuyển mộ thành viên và liên hệ, gặp gỡ những người do Y Mut Mlô "chấm chọn" để lôi kéo tham gia tổ chức, vận động các thành viên đóng góp tiền mua sắm vũ khí, tập luyện võ thuật nhằm chuẩn bị cho kế hoạch tấn công khủng bố.

Sau thời gian chuẩn bị, tháng 4/2023, "Nhóm hỗ trợ người Thượng" đã họp và thống nhất để nhóm "Lính Đêga" tấn công vào trụ sở cơ quan Nhà nước, giết hại cán bộ và người dân nhằm gây ra tình trạng hoảng sợ trong công chúng. Kế hoạch này được Y Sôl Niê từ Mỹ xâm nhập về Việt Nam trực tiếp chỉ đạo.

Thực hiện chỉ đạo của các đối tượng trên, rạng sáng 11/6/2023, các đối tượng chia thành 2 nhóm mang theo súng, đạn, lựu đạn và một số loại đạn khác tấn công vào trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), giết hại 4 cán bộ công an; một Bí thư xã, một Chủ tịch xã và 3 người dân; làm bị thương 02 cán bộ công an xã, bắt cóc 3 người dân làm con tin.

Đồng thời, chúng đốt, phá tài sản của UBND xã và người dân, gây thiệt hại trên 2,5 tỷ đồng.

Tiếp tục trong các ngày 7, 8/6/2023, nhóm "Lính Đêga" đã tổ chức đột nhập vào doanh trại của Lữ đoàn 198 để cướp vũ khí, giết bộ đội nhưng không thành công.

Theo Bộ Công an, tháng 6/2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng; ra quyết định truy nã 5 đối tượng là thành viên của tổ chức "Nhóm Hỗ trợ người Thượng" về các tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và Khủng bố.

Tháng 1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các bị cáo từ 9 năm tù giam đến chung thân.

"Người Thượng vì công lý"

Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố "Người Thượng vì công lý" có tên tiếng Anh là "Montagnard Stand for Justice - MSFJ", do Y Quynh Bdap, Y Phik Hdok, Y Pher Hdrue, Y Aron Êban, H' Sarina Krong... thành lập tháng 7/2019 tại Thái Lan và hoạt động tại Mỹ từ tháng 4/2023.

MSFJ hoạt động theo phương thức tuyên truyền, lôi kéo, tuyển mộ thành viên, phân công nhiệm vụ, huấn luyện phương thức hoạt động; tài trợ tiền, chỉ đạo mua sắm vũ khí, phương tiện, tiến hành tấn công khủng bố, giết hại cán bộ và người dân, phá hoại tài sản của Nhà nước và nhân dân nhằm thành lập "Nhà nước riêng" ở Tây Nguyên.

Với phương thức này, ngay sau khi thành lập, Y Quynh Bdap đã trực tiếp tuyển mộ Y Krông Phôk tham gia nhóm "Lính Đêga"; móc nối, liên lạc với số cầm đầu, cốt cán của nhóm "Lính Đêga", giới thiệu là chỉ huy của nhóm "Người Thượng vì công lý" đang đấu tranh bằng phương thức bạo động nhằm lập "Nhà nước Đêga" ở Việt Nam.

Chúng hứa hẹn cung cấp tài chính, vũ khí, huấn luyện, trực tiếp chỉ đạo nhóm "Lính Đêga" tiến hành tấn công khủng bố trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Tháng 8/2023, cơ quan chức năng Việt Nam đã ra quyết định khởi tố, truy nã Y Quynh Bdap về tội Khủng bố.

Tháng 1, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt Y Quynh Bdap 10 năm tù giam.