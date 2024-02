Hai thanh niên đưa người sang Campuchia trái phép

Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 2004, trú phường Tân Thịnh) và Lưu Văn Dũng (SN 2003, trú phường Đồng Tiến), TP Hòa Bình, về tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo kết quả điều tra, tháng 10/2022, Nguyễn Huy Hoàng ở Campuchia sử dụng tài khoản Facebook liên hệ và rủ Lưu Văn Dũng sang làm việc trên máy tính, lương cao. Hoàng nói với Dũng, nếu ai muốn sang Campuchia làm việc thì giới thiệu, mỗi người đưa sang sẽ trả số tiền 6 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng và Dũng bị khởi tố tội Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Dũng dụ dỗ được 2 người là T.Đ.H. (SN 2009, trú phường Đồng Tiến); P.T.T. (SN 2003, trú phường Thái Bình), TP Hòa Bình, sau đó liên hệ với Hoàng để đưa sang Campuchia.

Tháng 9/2023, Hoàng về Việt Nam đưa Dũng sang Campuchia. Sau khi đưa được người sang Campuchia, Nguyễn Huy Hoàng được trả tiền hoa hồng 1.000 USD/người.

Những người do Hoàng đưa sang Campuchia được quản lý tập trung tại một khu nhà cao tầng, tiếp giáp Thái Lan, do người Trung Quốc làm chủ, hàng ngày sử dụng máy tính thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Vụ án đang được Công an tỉnh Hòa Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.