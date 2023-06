Hai thanh niên cưỡng bức và cướp vàng của cô gái 21 tuổi

Chiều 9/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) bắt tạm giam bị can Nguyễn Chí Tâm (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa) về tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Nguyễn Chí Tâm (trái) và Võ Hoài Em tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 31/5, Tâm và Em đến khu vực xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa làm quen với chị N.D.N. (21 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa). Lợi dụng lúc vắng người, họ khống chế nạn nhân để cướp nhẫn, lắc đeo tay.

Tâm và Em còn thực hiện hành vi đồi bại với cô gái 21 tuổi. Gây án xong cả hai rời khỏi hiện trường, trốn thoát.

Sau hơn một tuần điều tra, Công an huyện Đức Hòa xác định Tâm và Em là hung thủ nên bắt tạm giam họ.