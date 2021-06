Hải Phòng: Khởi tố cựu công an phường liên quan đến vụ án cướp tài sản

Dân trí Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương (SN 1988), nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Liên quan đến một vụ cướp tài sản, nguyên cán bộ công an phường Trại Chuối bị khởi tố (Ảnh: minh họa).

Ngày 24/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Ánh Dương (SN 1988), nguyên cán bộ Công an phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng về hành vi cướp tài sản quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, ngày 18/6/2021, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tước quân tịch đối với Thượng úy Phan Ánh Dương.

Theo tài liệu điều tra, ngày 17/7/2020, xảy ra một vụ cướp tài sản tại quán The Coffee House 1102, ở số 1+3 đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân. Trước sự việc này, Công an quận Lê Chân đã vào cuộc điều tra.

Đến ngày 20/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đã ra quyết định khởi tố vụ án cướp tài sản, quy định tại điều 168 Bộ Luật hình sự để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ cướp.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân cũng khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản, gồm: Trần Ngọc Hùng (SN 1982, ở Nguyễn Văn Linh), Nguyễn Văn Vinh (SN 1983) - cùng ở quận Lê Chân và Trương Trọng Linh (SN 1988), ở quận Kiến An.

Tiếp tục mở rộng điều tra, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Lê Chân cũng đã làm rõ Phan Ánh Dương có liên quan đến vụ án trên.

An Nhiên