Hai nhóm bảo kê xây nhà ở Phú Quốc dùng bom xăng hỗn chiến

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã có kết luận điều tra vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 15 bị can về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nguyên nhân, do trước đó, các đối tượng này mang hung khí chuẩn bị hỗn chiến để giành địa bàn bảo kê xây dựng.

Các bị can bị đề nghị truy tố, gồm: Trần Thanh Tâm, Trần Hiếu Nghĩa, Phan Văn Khánh, Lê Văn Nhẫn, Dương Hải Đăng, Vũ Văn Lâm, Danh Quân, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang; Huỳnh Văn Tèo, Đỗ Hoàng Phi, Trần Vũ Lâm, cùng ngụ tỉnh An Giang; Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quốc Huy Chương cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp; Lý Hòa Nhã, Nguyễn Vũ Trí cùng ngụ tỉnh Cà Mau và Nguyễn Hữu Phúc, ngụ tỉnh Hậu Giang. Các bị can có tuổi đời từ 19 đến 35 tuổi.

Nhóm của Trần Thanh Tâm (Ảnh: CTV).

Theo kết luận điều tra, do mâu thuẫn trong việc tranh giành bảo kê xây dựng nhà ở, vào khoảng 11h20 ngày 6/3, nhóm của Trần Thanh Tâm (Tâm tato), gồm: Tâm, Đỗ Hoàng Phi (Ót), Phan Văn Khánh, Trần Hiếu Nghĩa, Trần Vũ Lâm, Lý Hòa Nhã, Lê Hoài Dư, Trần Công Minh (Sói), Nguyễn Ngọc Thương, Huỳnh Văn Tèo, Dương Hải Đăng, Nguyễn Văn Huy và khoảng 7 người khác (chưa rõ lai lịch) đang trông coi thửa đất (chưa rõ chủ sở hữu) thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc để bảo vệ cho nhóm thợ hồ xây dựng móng.

Bất ngờ một nhóm khác khoảng 40 người do Nguyễn Vũ Trí cầm đầu, gồm: Trí, Danh Quân, Nguyễn Hữu Phúc, Lê Văn Nhẫn, Nguyễn Quốc Huy Chương, Vũ Văn Lâm và nhiều người khác (chưa rõ lai lịch) đi đến thửa đất trên và cầm theo nhiều hung khí như: dao tự chế, dao phóng lợn, ống túyp sắt, gạch ống... la hét lớn tiếng và ném hung khí, gạch ống về phía nhóm của Tâm.

Nhóm của Nguyễn Vũ Trí (Ảnh: CTV).

Lúc này, nhóm của Tâm cầm gạch, bom xăng ném về phía đối phương, hai bên cầm hung khí ném qua ném lại khoảng 5 phút nhưng không ai bị thương tích, thì nghe có người nói công an đến nên cả hai nhóm bỏ chạy.

Khi sự việc xảy ra Công an TP Phú Quốc đã phân công lực lượng đến hiện trường thu thập chứng cứ xác minh, truy bắt tất cả các đối tượng cầm đầu manh động. Tuy nhiên khi đến nơi, các đối tượng đã bỏ chạy thoát thân nên chỉ bỏ lại hiện trường một số hung khí.

Vài ngày sau, biết thông tin Công an đã vào cuộc điều tra, một số đối tượng thuộc nhóm của Tâm và nhóm của Trí lần lượt đến công an đầu thú.

Hiện còn một số đối tượng đã bỏ trốn, Công an TP Phú Quốc tiếp tục xác minh và truy bắt để xử lý theo quy định của pháp luật.