Hai nhóm bắn, chém nhau giữa phố, một người tử vong

Ngày 2/11, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, cơ quan này đã bắt tạm giam thêm 7 bị can trong vụ án mạng xảy ra tại TP Bến Tre vào ngày 28/3. Trước đó, công an đã bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu trong vụ án là Lê Nguyễn Huy Thanh (19 tuổi), Trần Võ Thành Tài (17 tuổi) và Trần Gia Bảo (22 tuổi).

Bảy trong 10 bị can của vụ án mạng (Ảnh: Công an Bến Tre).

Mười bị can đều ngụ tại tỉnh Bến Tre, cùng bị khởi tố về tội Giết người. Công an tỉnh Bến Tre đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 28/3, do có mâu thuẫn, nhóm thanh niên do Đặng Nguyễn Thế Thành (24 tuổi) cầm đầu đã đánh Trần Hoàng Kiệt (16 tuổi). Bị đánh, Kiệt gọi điện thoại cầu cứu Tài.

Hay tin, Tài gọi thêm 5 đồng bọn, lập tức đi tìm nhóm của Thành để trả thù nhưng không gặp. Sau đó hai nhóm hẹn gặp nhau nói chuyện tại một quán cà phê ở TP Bến Tre.

Thành cùng Mai Nhật D. (24 tuổi) mang theo dao đến điểm hẹn. Tại quán cà phê, nhóm của Tài đã cầm súng, dao chờ sẵn.

Khi Thành và D. vừa xuất hiện, Thanh và Bảo lập tức nổ súng. Nhóm đồng bọn cũng không ngừng dùng hung khí đuổi đánh đối phương.

Trong lúc chém nhau, Tài đâm một nhát trúng cổ D.. Bị thương, D. bỏ chạy, tuy nhiên Tài và đồng bọn vẫn truy sát.

Khi D. ngã, Tài chém thêm một nhát vào chân khiến đối phương tử vong tại chỗ. Xảy ra án mạng, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại thi thể D..