Bắt tạm giam nam sinh từ Hà Nội vào Trà Vinh nổ súng cướp tiệm vàng

Ngày 8/12, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thế Việt (21 tuổi, ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về hành vi Cướp tài sản. Việt là 1 trong 2 đối tượng đã gây ra vụ án nổ súng cướp tiệm vàng tại huyện Châu Thành, tối 30/11.

Đối tượng còn lại trong vụ án là Huỳnh Hải Quang (37 tuổi, ngụ tại tỉnh Trà Vinh) đã tự gây tai nạn tử vong trên đường chạy trốn. Thi thể của Quang đã được bàn giao cho thân nhân.

Theo kết quả điều tra, Việt và Quang quen nhau qua mạng. Đang là sinh viên ở Hà Nội, nhưng vì vướng nợ nần, Việt đã bỏ học, vào Nam cùng Quang đi cướp tài sản.

Tối 30/11, hai đối tượng mặc đồ che kín người, đi xe máy, mang theo súng đến một tiệm vàng ở huyện Châu Thành. Cả 2 đã tấn công tiệm vàng, nổ nhiều phát súng.

Trước khi rời khỏi hiện trường cùng hơn 80 chỉ vàng cướp được, các đối tượng đã nổ súng khiến bà chủ tiệm vàng bị thương.

Số vàng Việt và Quang cướp được công an tìm thấy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi gây án, Quang giữ số vàng, đưa cho Việt 5 triệu đồng rồi 2 đối tượng chia 2 đường trốn về hướng TPHCM.

Trên đường bỏ trốn bằng xe máy, vì đang chạy tốc độ cao và mất lái, Quang tự ngã xe tử vong. Việt bắt xe ôm chạy đến Tiền Giang cũng bị công an phát hiện.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu hồi được số vàng bị cướp.

Liên quan vụ án, ngày 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã trao hoa chúc mừng Công an tỉnh Trà Vinh, trao thưởng 65 triệu đồng với 6 tập thể có thành tích tham gia điều tra khám phá vụ án; tặng bằng khen 2 tập thể và 6 cá nhân thuộc Công an tỉnh Trà Vinh, Công an tỉnh Tiền Giang và Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công An).

Đại tá Trần Xuân Ánh, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đã trao giấy khen tới 16 cá nhân thuộc Công an tỉnh và 5 công dân có nhiều đóng góp, hỗ trợ lực lượng công an trong quá trình điều tra vụ án.