Hai nhà hàng có 150 nữ tiếp viên bán dâm cho khách ở TPHCM

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ Phan Hoàng Phương, Lê Thành Vinh (tổng quản lý nhà hàng Ruby) và Nguyễn Thị Thảo (quản lý nhà hàng) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện nhà hàng Ruby (495G Lê Văn Quới) và nhà hàng Thảo Vy (495 Lê Văn Quới, phường Bình Trị Đông A, Bình Tân) tổ chức môi giới mại dâm có tính chất phức tạp.

Hai tổng quản lý và má mì tại 2 nhà hàng trên đường Lê Văn Quới bị công an tạm giữ điều tra về hành vi Môi giới mại dâm (Ảnh: Công an cung cấp).

Mỗi ngày, hai nhà hàng này tiếp hàng trăm lượt khách đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên. Tại hai cơ sở luôn có khoảng 100-150 tiếp viên nữ phục vụ nhu cầu ăn chơi, khỏa thân nhảy để kéo khách nhằm tăng doanh thu. Hoạt động này được các má mì, tổng quản lý nhà hàng điều hành.

Trong quá trình phục vụ khách, các quản lý và má mì môi giới khách mua dâm các nữ nhân viên nhà hàng với giá 3 triệu đồng mỗi lần và qua đêm là 6 triệu đồng.

Ngày 22/12, Phòng PC02 phối hợp Công an quận Bình Tân kiểm tra bất ngờ hai nhà hàng trên. Công an phát hiện nhiều nữ tiếp viên đã ra ngoài bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn. Kiểm tra các khách sạn, công an cũng phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Ngày 25/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt giữ Phương, Vinh và Thảo để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm. Việc triệt phá các hang ổ mại dâm nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán của công an trên địa bàn TPHCM.