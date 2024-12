Hai đối tượng phát tán hơn 11 triệu tin nhắn quảng cáo đánh bạc

Ngày 16/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai đối tượng về tội Đưa trái phép thông tin mạng viễn thông

Hùng và Đắc sử dụng nhiều máy tính, thiết bị thu phát sóng, hơn 2.000 sim đã kích hoạt để phát tán 11 triệu tin nhắn quảng cáo đánh bạc (Ảnh: Công an tỉnh Thái Bình).

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (37 tuổi), trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình và Vũ Văn Đắc (38 tuổi) trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Công an huyện Đông Hưng đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đấu tranh, điều tra, làm rõ Nguyễn Mạnh Hùng và Vũ Văn Đắc là 2 đối tượng phát tán tin nhắn quảng cáo đánh bạc qua mạng.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, Hùng và Đắc sử dụng nhiều máy tính, thiết bị thu phát sóng, hơn 2.000 sim đã được kích hoạt để phát tán trên 11 triệu tin nhắn trái phép qua mạng viễn thông với nội dung quảng cáo cho các website đánh bạc, thu lời bất chính trên 220 triệu đồng.

Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.