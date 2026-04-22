Hai đối tượng mang cả két vỏ chai bia đi ném khiêu khích thanh niên xã khác

Ngày 22/4, Công an xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên cho biết đã xác định được 2 đối tượng đi xe máy ném nhiều vỏ chai bia xuống lòng, lề đường tại khu vực cổng Trường THPT Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, tại khu vực cổng Trường THPT Tiên Hưng có đối tượng ném nhiều vỏ chai bia xuống lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Quá trình xác minh, Công an xã Tiên Hưng xác định 2 đối tượng gây ra vụ việc trên là Đ.T.Q. (SN 2011) trú tại xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên và N.M.H. (SN 2009), trú tại xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận khoảng 23h30 ngày 13/4, do mâu thuẫn bộc phát, Đ.T.Q. điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát chở N.M.H. mang theo 1 két vỏ chai bia đi từ xã Hưng Hà sang xã Tiên Hưng nhằm mục đích trêu ghẹo, khiêu khích các thanh niên tại xã Tiên Hưng.

Khi đến khu vực cổng Trường THPT Tiên Hưng, các đối tượng ném vỏ chai bia xuống lòng, lề đường.

Công an xã Tiên Hưng đang điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.