Khởi tố 3 đối tượng đi xe máy đuổi đánh nhau, gây tai nạn chết người

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, khoảng 1h ngày 6/4, tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ việc 2 nhóm nam thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 20 tuổi điều khiển xe máy, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau trên đường.

Nhóm đối tượng trong vụ việc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trong quá trình bị đuổi đánh, xe máy do T.D.Đ.L. (SN 2010), trú tại thôn Các Đông, xã Thái Ninh, điều khiển đã lao lên vỉa hè đâm vào cột sắt chống cây, khiến L. tử vong tại chỗ, 2 thanh niên ngồi phía sau xe bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Trà Lý đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu xác minh làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Công an phường Trà Lý xác định 3 đối tượng gồm Vũ Văn Đức (SN 2010), trú xã Đông Quan, Dương Quý An (SN 2009), trú xã Nam Đông Hưng và Mai Quý Trọng (SN 2010), trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên trực tiếp đuổi đánh dẫn tới việc T.D.Đ.L. tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 bị can Vũ Văn Đức, Dương Quý An và Mai Quý Trọng về tội Giết người và Gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang xác minh, làm rõ vụ án.