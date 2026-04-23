Hai đối tượng chuyên trộm mèo ở Hải Phòng bị bắt

Công an Hải Phòng cho biết, thời gian gần đây, tại xã Tiên Minh và các xã thuộc huyện Tiên Lãng (cũ), tình trạng trộm chó, mèo diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Theo Thượng tá Trương Việt Tuyên, Trưởng Công an xã Tiên Minh, đơn vị đã tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân. Trước tình hình này, Công an xã xây dựng kế hoạch đấu tranh, tăng cường tuần tra vào ban đêm và rạng sáng.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng Công an phối hợp Tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 36 thôn tổ chức kiểm soát trên các tuyến đường, khu dân cư, đồng thời rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để theo dõi.

Khoảng 23h30 ngày 14/4, Vũ Văn Lăng (SN 1991) và Phạm Văn Trường (SN 1987, cùng trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng) rủ nhau đi trộm mèo. Trường điều khiển xe máy chở Lăng mang theo vợt đi tìm mục tiêu.

Sau khi không bắt được mèo tại xã Chấn Hưng, hai người di chuyển sang xã Tiên Minh. Tại thôn Ba Đa, các đối tượng bắt được hai con mèo, cho vào bao tải và tiếp tục di chuyển để trộm cắp.

Đến khoảng 3h ngày 15/4, khi cả hai xuất hiện tại thôn Cẩm Khê với biểu hiện nghi vấn, Công an xã Tiên Minh yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lăng bỏ chạy, còn Trường bị lập biên bản, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận hành vi trộm mèo. Tang vật thu giữ gồm hai con mèo nặng 3,7kg, một xe máy, vợt và bao tải.

Qua xác minh, Trường có hai tiền án về trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ; Lăng có một tiền án liên quan vi phạm giao thông đường bộ.

Vụ việc đang được Công an xã Tiên Minh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.