Công an Hà Nội bắt giữ nhóm trộm hơn 300 con mèo, bán cho lò thu mua

Ngày 4/4, Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá, bắt giữ một ổ nhóm chuyên trộm cắp mèo với quy mô lớn và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có trên địa bàn. Nhóm này bị xác định đã trộm hơn 300 con mèo từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Khuất Duy Thuyết (35 tuổi), Khuất Quang Huy (30 tuổi), Khuất Duy Tuấn (42 tuổi), Nguyễn Hữu Sách (46 tuổi) và Nguyễn Văn Liễu (44 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Theo cơ quan điều tra, do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài, từ khoảng cuối năm 2025, nhóm này nảy sinh ý định đi trộm mèo để bán lấy tiền chia nhau.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị 2 vợt dài khoảng 2m, 13 túi vải, 1 lồng sắt, 2 đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm và dùng xe máy làm phương tiện di chuyển. Hàng ngày, khoảng 22h30, nhóm xuất phát từ xã Phúc Thọ, đi đến các xã, phường trên địa bàn Hà Nội để bắt trộm mèo.

Đối tượng Khuất Duy Thuyết (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đến khoảng 4h, số mèo trộm được sẽ được mang bán cho cơ sở thu mua chó mèo Ba Hảo tại số 186 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, Hà Nội, với giá 100.000-110.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định cơ sở này do bà Đặng Thị Hảo (65 tuổi) làm chủ. Từ cuối năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm trộm đã tiêu thụ hơn 300 con mèo cho điểm thu mua trên. Sau khi thu mua, bà Hảo tiếp tục vận chuyển mèo đến khu vực đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ để bán lại cho tiểu thương với giá 135.000 đồng/kg.

Tại đây, mèo bị giết mổ rồi bán ra thị trường với giá 230.000 đồng/kg, hoặc bán cho người nuôi với giá 180.000 đồng/kg.

Nhà chức trách cho rằng tổng số tiền bà Hảo thu lợi từ việc bán số mèo do trộm cắp mà có lên tới khoảng 50 triệu đồng. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an Hà Nội cũng khuyến cáo người dân tăng cường trông coi vật nuôi, không nên đăng thông tin tìm kiếm thú nuôi bị mất lên các hội nhóm mạng xã hội để tránh lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng đe dọa, lừa đảo hoặc tống tiền; đồng thời cần báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc.