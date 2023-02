Hai cơ sở đăng kiểm tại Nghệ An hoạt động như thế nào sau khi bị khám xét?

Ngày 17/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thái Đông - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (người được giao phụ trách tạm thời Trung tâm này) cho biết, hiện tại, các dây chuyền của hai trung tâm (Cơ sở 37-01S, có địa chỉ tại thành phố Vinh và cơ sở 37-02S, tại thị xã Thái Hòa), đã hoạt động trở lại, nhưng lượng phương tiện đến đăng kiểm chưa nhiều, do nhân lực của trung tâm chưa đủ.

Trụ sở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An.

Hiện tại, ở cơ sở 37-01S, ngoài những người dân mang xe đến đăng kiểm sau khi đã đặt lịch online, còn có những người chủ động mang xe đến mà không qua đặt lịch... Tuy nhiên, trung bình mỗi ngày chỉ có 50 - 80 phương tiện đăng kiểm, chưa bằng 50% so với thời kỳ cao điểm trước đây.

"Hiện tại hai cơ sở này có toàn bộ 49 nhân sự. Sau một thời gian ổn định lại tổ chức, các dây chuyền đã quay trở lại hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu đăng kiểm phương tiện xe cơ giới cho người dân có nhu cầu", ông Đông cho biết thêm.

Sau thời gian tạm ngừng hoạt động, dây chuyền ở cơ sở 37-01S (thành phố Vinh) đã trở lại hoạt động.

Trước đó, để ổn định tổ chức và hoạt động tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ngày 7/2, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nghệ An đã có quyết định phân công ông Nguyễn Thái Đông - Phó Giám đốc của trung tâm này tạm thời phụ trách mọi hoạt động của đơn vị.

Về công tác cán bộ, quản lý nhân sự, tài sản, phía Sở GTVT yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An thực hiện các thủ tục tạm đình chỉ cán bộ, viên chức, nhân viên thuộc thẩm quyền quản lý của trung tâm, có hành vi vi phạm pháp luật đang bị cơ quan chức năng tạm giữ theo quy định.

Công tác kiểm định cho các phương tiện đã trở lại bình thường như trước.

Bên cạnh đó, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An phải rà soát hệ thống dây chuyền, trang thiết bị và tình hình nhân sự hiện tại để bố trí dây chuyền kiểm định hoạt động theo quy định, phục vụ nhu cầu kiểm định của người dân. Sở GTVT Nghệ An cũng yêu cầu đưa dây chuyền ở cơ sở 37-01S trở lại hoạt động trước ngày 10/2 và tại cơ sở 37-02S trở lại hoạt động trước ngày 15/2.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến thời điểm này, các dây chuyền tại 2 cơ sở của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An đều đã hoạt động. Cơ sở 37-01S hoạt động trở lại từ ngày 9/2 và cơ sở 37-02S hoạt động từ ngày 15/2.

Trung bình, tại cơ sở 37-01S chỉ có 50-80 phương tiện đăng kiểm/ngày, chưa bằng 50% so với thời kỳ cao điểm trước đây.

Sau sự việc, 13 cán bộ, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An (cơ sở 37-01S, có địa chỉ ở thành phố Vinh và cơ sở 37-02S, ở thị xã Thái Hòa), bị bắt để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ" và "Môi giới hối lộ", các dây chuyền đăng kiểm xe cơ giới tại 2 cơ sở của trung tâm này đã phải dừng hoạt động.

Trước đó, ngày 5/2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh này đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng trong đó có một Giám đốc, 2 Phó Giám đốc, 4 trưởng các phòng kiểm định nghiệp vụ và 3 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An.

Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can để điều tra về tội "Đưa hối lộ" và "Môi giới hối lộ".