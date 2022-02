Hai cô gái trẻ bị nhóm đối tượng cầm dao đe dọa, cướp xe máy

Ngày 18/2, Công an quận Bình Tân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM truy xét nhóm đối tượng chặn đường, cướp xe máy của 2 cô gái trên đường Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Nhóm cướp ép xe của chị N. (Ảnh cắt từ clip).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 17/2, chị T.N.Q.N. (24 tuổi, ngụ quận Bình Tân) điều khiển xe tay ga hiệu Vision chở theo chị họ là T.T.T.T. (23 tuổi) lưu thông trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để về nhà.

Đến hẻm 173 Lê Đình Cẩn, 2 đối tượng đi xe máy chạy từ phía sau lên áp sát, đe dọa khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Hai cô gái bị chặn đường cướp xe máy ở TPHCM (Clip người dân cung cấp).

Hoảng sợ, chị N. cùng em họ bỏ lại phương tiện chạy vào con hẻm để thoát thân. Lúc này, đồng bọn của 2 đối tượng chạy đến lấy xe máy của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

"Nhóm thanh niên cầm dao đe dọa nên tụi em bỏ chạy để giữ lấy tính mạng. Trong cốp xe có điện thoại iPhone 13 Pro Max và giấy tờ xe. Người dân xung quanh chạy ra hỗ trợ nhưng bọn cướp đã chạy thoát", chị N. cho hay.

Đoạn đường xảy ra vụ cướp (Ảnh: Hoàng Thuận).

Bị cướp xe, nạn nhân chạy vào hẻm 173 Lê Đình Cẩn để giữ tính mạng (Ảnh: Hoàng Thuận).

Lãnh đạo Công an phường Tân Tạo cho biết, Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM trích xuất camera, truy xét nhóm đối tượng gây án.