Hai cha con chủ nhà máy xử lý rác có tiếng ở Cà Mau hầu tòa

Ngày 28/3, TAND tỉnh Cà Mau xét xử bị cáo Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Công Lý), Tô Công Lý (40 tuổi, Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý, con trai ông Dân) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên Công ty Công Lý), cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau, do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư.

Hai cha con ông Dân là chủ nhà máy điện gió và nhà máy xử lý rác có tiếng ở Cà Mau, Bạc Liêu.

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, từ năm 2009 đến 2012, trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác TP Cà Mau, Tô Công Lý đã chỉ đạo Nguyễn Bá Đam lập khống hồ sơ xây dựng 2 hạng mục công trình gồm: Hệ thống xử lý nước thải và Khu tiếp nhận và phân tách rác, trị giá hơn 14,6 tỷ đồng.

Lý trình hồ sơ cho ông Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án và tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho công ty.

Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho 2 hạng mục khống nêu trên với số tiền hơn 7,3 tỷ đồng.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 3 ngày.

Trước đó, ngày 16/8/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau). Sau đó, cơ quan này khởi tố bị can đối Tô Công Lý, Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam về hành vi trên.