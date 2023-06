Hai cán bộ xã "ăn tiền" hỗ trợ của các hộ nghèo

Ngày 10/6, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Lò Văn Dũng (SN 1990, ở huyện Mường Ẳng) và Lò Văn Phường (SN 1988, ở huyện Tuần Giáo), cùng là công chức của xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo về tội Tham ô tài sản.

Cảnh sát đọc các quyết định tố tụng đối với Lò Văn Dũng và Lò Văn Phường (Ảnh: Trung tâm VH,TT-TH Tuần Giáo).

Hiện các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo cảnh sát, ngày 17/5, Công an huyện Tuần Giáo tiếp nhận tin báo từ người dân về việc, cán bộ xã Pú Xi, huyện Tuần Giáo lấy tiền hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2022 của các hộ nghèo, hộ chưa có điện trên địa bàn xã Pú Xi, nhằm chiếm đoạt làm tài sản cá nhân.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, Dũng và Phường lợi dụng chức vụ của mình, tự ý chiếm đoạt số tiền gần 90 triệu đồng, là tiền hỗ trợ tiền điện quý IV năm 2022 của các hộ nghèo, hộ chưa có điện trên địa bàn xã Pú Xi, rồi sử dụng vào mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.