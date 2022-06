Hai bị can ở Tịnh thất Bồng Lai không thừa nhận hành vi phạm tội

Cơ quan điều tra khám xét Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: A.X.).

Tối 2/6, thông tin với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan ANĐT đã ban hành kết luận điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân (theo khoản 2 điều 331 Bộ luật hình sự) đối với 6 bị can (cùng ngụ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - còn gọi là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ).

Chiều cùng ngày, Cơ quan ANĐT đã tống đạt kết luận điều tra đến 6 bị can nhưng 2 bị can Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương không thừa nhận hành vi phạm tội như kết luận. Việc các bị can có thừa nhận hay không, các bước tiếp theo trong quá trình tố tụng vẫn diễn ra bình thường.

Bị can Lê Thanh Tùng Dương (Ảnh: A.X.).

Kết luận điều tra cũng được chuyển sang Viện KSND cùng cấp xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can ra Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Dự kiến, đầu tháng 7, vụ án sẽ được đưa ra xét xử.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Long An, cơ quan điều tra cũng gia hạn tạm giam đối với 3 bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và gia hạn thời gian cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Lê Tùng Vân.

Bị can Lê Tùng Vân (Ảnh T.C.C.).

"Ngoài tội danh trên, từ đơn thư phản ánh của người dân, tổ chức, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra thêm những tội danh khác của nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai", đại diện Công an tỉnh Long An thông tin.

Theo kết luận điều tra, năm 2014, bị can Cao Thị Cúc chuyển hộ khẩu từ xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước (Long An) về địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, xây dựng nơi tu hành trái phép.

Bị can Cao Thị Cúc có vai trò quan trọng tại Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh: A.X.).

Năm 2015, bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên và bà Lê Thu Vân (em gái bị can Lê Tùng Vân) cùng một số người khác chuyển từ một ngôi nhà ở quận 6 (TPHCM) về chỗ bị can Cao Thị Cúc sinh sống.

Khi về đây, bị can Lê Tùng Vân đặt tên Tịnh thất Bồng Lai, tạo ra nhiều thông tin trái chiều thu hút dư luận. Năm 2017, nơi đây trở thành điểm nổi tiếng khi có "nhóm chú tiểu đi thi", nhận nhiều hỗ trợ từ cộng đồng. Năm 2020, bị can Lê Tùng Vân đổi tên Tịnh thất Bồng Lai thành Thiền am bên bờ vũ trụ.

Từ năm 2019 đến năm 2021, bị can Lê Tùng Vân chỉ đạo 5 bị can còn lại cùng một số người ở Tịnh thất Bồng Lai tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội. Nhóm này thường xuyên đăng tải các clip xuyên tạc, xúc phạm đến quyền và lợi hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức.

Thời gian gần đây, công an tỉnh Long An nhận nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu hành vi loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.