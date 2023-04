Hà Nội: Truy tìm đối tượng dùng dao đâm, đuổi đánh cán bộ công an phường

Ngày 5/4, Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội truy tìm 2 đối tượng đã gây thương tích cho một cán bộ công an.

Theo cơ quan chức năng, tối 4/4, một vụ xô xát xảy ra giữa 2 người phụ nữ, trước cửa nhà số 70 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, Thiếu tá Trần Minh Đức (cán bộ Công an phường Hàng Buồm) thấy và tiến tới can ngăn.

Tuy nhiên, một trong 2 người phụ nữ không dừng lại nên bị Thiếu tá Đức túm giữ với mục đích đưa về trụ sở công an làm việc. Ngay sau đó, một đối tượng là nam giới dùng dao tiến tới, hét lớn "đây là vợ tao", rồi đâm vào lưng thiếu tá công an.

Chưa dừng lại, đối tượng còn truy đuổi Thiếu tá Đức. Khi bị các cán bộ khác và người dân phát hiện, đối tượng mới dừng lại và lên một ô tô bỏ đi.

Qua thăm khám, vị cán bộ công an phường nhận 3 vết đâm ở lưng, tay, và may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.