Hà Nội: Truy bắt băng cướp trước cổng UBND quận Đống Đa

Ngày 4/6, Công an quận Đống Đa, Hà Nội, cho biết đơn vị đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cảnh (26 tuổi), Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi), Nguyễn Văn Cường (21 tuổi), Lê Viết Mạnh (21 tuổi), Lê Văn Hùng (26 tuổi) về tội Cướp giật tài sản; Nguyễn Minh Đức (40 tuổi) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cơ quan chức năng, ngày 13/5, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận tin báo của chị P. (42 tuổi) về việc bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật chiếc iPhone 13 Promax, tại đường gom trước UBND quận Đống Đa.

Đến ngày 17-18/5, Công an quận Đống Đa tiếp tục tiếp nhận trình báo của 2 bị hại cũng về việc bị giật điện thoại tại đường Láng (phường Láng Thượng) và phố Hào Nam (phường Ô Chợ Dừa).

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Đ.Đ.).

Qua tường trình của các nạn nhân, cảnh sát nhận thấy đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án tương đồng nhau, là đi xe máy Honda Wave không gắn biển kiểm soát, không lắp gương chiếu hậu; đối tượng lái xe mặc áo khoác đồng phục xe công nghệ màu vàng, đeo khẩu trang...; đối tượng ngồi sau mặc áo khoác tối màu, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu sáng...

Vào cuộc xác minh, truy xét, dựng lại đối tượng, Công an quận Đống Đa xác định thủ phạm của 3 vụ cướp giật trên là một nhóm. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xác định được Nguyễn Minh Đức, chủ cửa hàng buôn bán điện thoại ở huyện Đan Phượng, đã mua 2 điện thoại di động là tang vật vụ án.

Tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ 5 đối tượng gây án khi chúng đang lẩn trốn tại quận Long Biên (Hà Nội), tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Bắc Ninh.

Tại trụ sở điều tra, cả 5 bị can thừa nhận gây ra 3 vụ cướp giật ở quận Đống Đa, đồng thời khai nhận thêm đã thực hiện 2 vụ cướp giật khác ở quận Thanh Xuân và Cầu Giấy. Tất cả tài sản cướp giật được, chúng đều bán cho Đức.