Cặp đôi vờ hỏi đường để cướp giật dây chuyền của học sinh

Sáng 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Đặng Kim Hoàng (SN 1988) và Lê Minh Hoàng (SN 1991, ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi Cướp giật tài sản.

Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Minh Hoàng và Kim Hoàng rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Từ trái sang, Lê Minh Hoàng và Đặng Kim Hoàng (Ảnh: Tiến Tầm).

Để thực hiện hành vi, chiều 2/5, Kim Hoàng điều khiển xe mô tô chở Minh Hoàng đến khu vực khóm Đông Hưng, phường Nhơn Hưng, Thị xã Tịnh Biên, phát hiện em Đỗ Thị Ngọc Bích (SN 2011, ngụ TX Tịnh Biên) ngồi phía sau xe đạp của bạn đang trên đường đi học về, trên cổ Bích có đeo sợi dây chuyền vàng 18K.

Lúc này, Kim Hoàng điều khiển xe áp sát giả vờ hỏi đường để Minh Hoàng giật dây chuyền vàng trên cổ Bích rồi tẩu thoát.

Lê Minh Hoàng khai nhận tại cơ quan công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Qua công tác điều tra, truy xét, đến ngày 13/5, lực lượng hình sự Công an Thị xã Tịnh Biên đã xác định và bắt giữ Minh Hoàng và Kim Hoàng khi đang lẩn trốn tại phường Núi Sam, TP Châu Đốc.

Được biết, Minh Hoàng là đối tượng từng có 3 tiền án về các tội Đánh bạc, Mua bán trái phép chất ma túy và Cố ý gây thương tích; Kim Hoàng cũng từng có tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.